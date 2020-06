Fandom Names A-Z: From Ariana Grande's Arianators To Zayn Malik's Zquad

Here's all the fandom names. Picture: PA images

All the fandom names from A-Z.

Being in a fandom isn’t a hobby, it’s a lifestyle!

Whether you’re part of Beyonce's BeyHive or the BTS A.R.M.Y, here’s an A-Z of all the communities out there.

A.R.M.Y - BTS

Arianators - Ariana Grande

Angels - Charlie XCX

BeyHive - Beyonce

Blink - Black Pink

Bardigang - Cardi B

Beliebers - Justin Bieber

Big Fat Sexy Jungle Cats - Lewis Capaldi

Barbz - Nicki Minaj

Black Hearts Club - YUNGBLUD

Bunheads - Kim Petras

Camilizers - Camila Cabello

Directioners - One Direction

Daydreamers - Adele

Harmonizers - Fifth Harmony

Harries / Stylers - Harry Styles

Heartbeats - Jessie J

KatyCats - Katy Perry

Little Monsters - Lady Gaga

Louies - Louis Tomlinson

Little Sailors - Sam Smith

Lovatics - Demi Lovato

Mendes Army - Shawn Mendes

Mixers - Little Mix

Navy - Rihanna

Rexhars - Bebe Rexha

Smilers - Miley Cyrus

Swifties - Taylor Swift

Sheerios - Ed Sheeran

Team Drizzy - Drake

Vamily - The Vamps

Zquad - Zayn Malik

